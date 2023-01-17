La Air Jordan 1 est la première chaussure à avoir été portée en différents coloris à la NBA. Pourtant, la AJ1 d'origine noire et rouge avait au départ été interdite pour infraction à la politique des tenues de la ligue. Une amende de 5 000 $ était même appliquée pour chaque match où la chaussure était portée. L'héritage du modèle d'origine perdure avec la Air Jordan 1 Retro. Et pour cause : elle rend hommage à la légende ayant élargi le potentiel créatif du jeu et redéfini les liens entre basket, style et culture.