Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, légende du basket

Actus produits

La nouvelle chaussure parfaite pour jouer au basket.

Dernière mise à jour : 30 octobre 2024
4 min. de lecture
Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket
  • La Giannis Freak 6 est la toute dernière chaussure signature de Nike et de Giannis Antetokounmpo, ailier fort des Bucks de Milwaukee, dont la première collab remonte à 2013.
  • Conçue pour tous les postes et tous les types de foulées, la Giannis Freak 6 mise tout sur la vitesse, la stabilité et le retour d'énergie.
  • La semelle intermédiaire intègre une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l'avant-pied pour plus de confort et de réactivité, avec une meilleure absorption des chocs. Avec son mesh et son système de maintien dynamique intégré, l'empeigne améliore la respirabilité et la stabilité. Les nouvelles semelles extérieures en caoutchouc sont plus adhérentes.
  • Le coloris « Roses » rend hommage au défunt père de Giannis et le coloris noir et vert représente le style énergique du numéro 34.
  • La Giannis Freak 6, une nouvelle version de la Giannis Immortality 4 et une nouvelle collection de vêtements seront disponibles le 16 août 2024 sur nike.com et chez certains revendeurs. La collection de vêtements comprend un haut Dri-FIT à quart de zip, un maillot, un t-shirt Nike, un jogging et un short.

Giannis Antetokounmpo peut vraiment tout faire sur le terrain. Comme ses nouvelles chaussures ! Dernière sneaker signature du célèbre ailier fort des Bucks de Milwaukee, la Giannis Freak 6 s'inspire de sa maîtrise du jeu. Adaptée à tous les postes et à tous types de foulées, cette chaussure de basket est faite pour les athlètes qui aiment l'intensité.

Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket

Vitesse, stabilité et retour d'énergie : voilà notre inspiration pour cette nouvelle sneaker. La semelle intermédiaire est en polyuréthane thermoplastique, une matière ultra-résistante et souple qui épouse la forme du pied. Elle intègre une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l'avant-pied. Résultat : plus de confort, plus de réactivité et une meilleure absorption des chocs. Le système de maintien dynamique dans l'empeigne améliore la stabilité et t'offre une liberté de mouvement naturelle. Le mesh te garde au frais et la nouvelle semelle extérieure en caoutchouc est encore plus adhérente.

Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket
Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket
Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket

Les deux coloris sont signés Giannis. Le coloris « Roses », qui mêle du rose, du rouge et du blanc, rend hommage à son défunt père. Quant au noir et vert citron « Naija », il incarne le style énergique du basketteur et célèbre ses racines nigérianes. Le coloris rose n'a rien de surprenant. Suite à la naissance de sa fille, c'est cette couleur que portait Giannis pendant ses entraînements avec les Bucks. La chaussure est vraiment à son image : sous les semelles extérieures, on retrouve le mot « Freak », surnom de Giannis.

En plus de la Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo et Nike lancent une nouvelle version de la Giannis Immortality 4, ainsi qu'une nouvelle collection de vêtements : un haut Dri-FIT à quart de zip, un maillot, un jogging, un short et un t-shirt Nike. Ces pièces seront dispos le 16 août sur nike.com et chez certains revendeurs avec la Giannis Immortality 3 et la Freak 5.

Quand on mesure 2,11 m avec une envergure de 2,20 m, on peut clairement viser plus haut. Mais pas besoin d'être le « Greek Freak » ou une divinité grecque pour y arriver. Toi aussi, lance-toi avec cette nouvelle sneaker stylée et adaptée à tous les postes.

Date de première publication : 31 juillet 2024

Articles associés

  • Nike sort une collection vêtements et chaussures Kobe pour son année « Year of the Mamba »

    Actus produits

    Nike sort une collection vêtements et chaussures Kobe pour son année « Year of the Mamba »

  • La Paige Bueckers G.T. Hustle 3 est la première chaussure de basket Nike Player Edition à célébrer une athlète NIL.

    Actus produits

    La Paige Bueckers G.T. Hustle 3 est la première chaussure de basket Nike Player Edition à célébrer...

  • La LeBron XXII est conçue pour résister à la pression et à la puissance du jeu.

    Actus produits

    La LeBron XXII est conçue pour résister à la pression et à la puissance du jeu

  • La Jordan Heir Series célèbre l'excellence du basket féminin

    Actus produits

    La Jordan Heir Series célèbre l'excellence du basket féminin

  • La collection de vêtements et la chaussure Ja 2 débarquent pour booster le style de jeu des athlètes sur le parquet

    Actus produits

    Chaussure et collection Ja 2 : encore plus de style sur le terrain et en dehors