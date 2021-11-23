Comment bien faire des crunchs

À quand remonte la dernière fois que tu as fait des crunchs ? Avec les innombrables machines et programmes d'entraînement abdominaux disponibles aujourd'hui, tu te demandes peut-être si ce mouvement classique a encore sa place dans ton programme d'entraînement. La réponse est oui. Les coachs restent fidèles aux crunchs parce qu'il s'agit d'un mouvement fondamental qui contribue au renforcement de la ceinture abdominale et à l'amélioration de l'engagement abdominal à tous les niveaux de forme physique.

« Les crunchs peuvent tout à fait être un exercice de base solide, surtout si vous les faites avec intention et avec une bonne posture », explique Phillip Solomon, coach personnel agréé par la NASM et instructeur chez Barry's. « Ils sont simples, accessibles et vous apprennent à mobiliser vos abdominaux au lieu de laisser le bas du dos ou les muscles fléchisseurs de la hanche faire le gros du travail pendant l'entraînement. »

Découvre ci-dessous comment effectuer des crunchs pour tirer le meilleur parti de cet exercice, ainsi que des variantes qui renforcent différentes parties de la ceinture abdominale.