XS S M L XL XS S M L XL XL Extra Tall XXL 3XL 4XL XXS (EU 30) XS (EU 32-34) S (EU 36-38) S Tall M (EU 40-42) L (EU 44-46) L Tall XL (EU 48-50) XL Tall 0X 1X 2X XXL (EU 52-54) XXL Tall 3X 4X