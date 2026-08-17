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Oversized Hoodies & Sweatshirts

Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
64,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
149,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
119,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
89,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
54,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
74,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear
Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
139,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
139,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
69,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
39,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Strickjacke (Herren)
99,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie (Damen)
109,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €

Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich

Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.


Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.