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Sporttaschen

(36)
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)
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Nike Brasilia
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Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)
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Nike Academy Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)
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NikeSKIMS Puffer-Gymnastiktasche (Damen)
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Sporttaschen: Unterwegs sein mit Stil

Ob du auf dem Weg ins Gym oder in den Wochenendurlaub bist: In den Nike Sporttaschen sind deine Accessoires und deine Bekleidung gut geschützt. Mit den verschiedenen Fächern, dem verstellbaren Schulterträger und dem Doppelgriff kannst du deine Ausrüstung sicher und trocken aufbewahren. Außerdem hast du verschiedene Möglichkeiten, deine Sachen zu transportieren: Wenn du noch andere Dinge tragen musst oder einfach gerne die Hände frei hast, kannst du die Sporttasche mit dem verstellbaren Seitenclip einfach in eine Cross-Body-Schultertasche verwandeln. Nike bietet die richtige Tasche für jede Gelegenheit: Entdecke auch unsere Rucksäcke, Totes und Sportbeutel.

Bei Nike findest du Taschen in den unterschiedlichsten Farben und Styles, die genau zum Lifestyle von Herren, Damen und Kindern passen. Wähle eine Sporttasche in der passenden Größe: XS, M, L oder XL. Die kleineren Versionen eignen sich zum Transportieren von Basics wie Schuhen und Kleidung. Für große Ausrüstung oder mehr Gegenstände solltest du die mittelgroßen oder großen Optionen wählen. Um deinen Sporttaschen-Style abzurunden, entscheide dich für das Nike Swoosh oder das Wappen deines Lieblingsvereins.