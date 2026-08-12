Spikes für Leichtathletik und Laufen: setze auf deine Bestleistung
Sei es beim großen Rennen oder wenn du eine bessere Zeit erreichen möchtest: Verlasse dich dabei auf Spikes für Schuhe, um deine Bestleistung zu erzielen. In dieser Kollektion findest du Nike Schuhe mit Racing-Spikes, die von einigen der weltweit erfolgreichsten Mittelstreckenläufer:innen getragen werden. Entdecke Paare mit durchgängigen Flyplates aus Kohlefaser, die mit der innovativen Machart der Sneaker zusammenarbeiten, um ausgezeichnete Energierückgabe zu gewährleisten. Das Resultat? Beim Abtreten werden deine Füße mit besonders viel Dynamik unterstützt, sodass du schneller reagieren kannst.
Modelle mit einer stützenden Basis und Sprint-Spikes ermöglichen zuverlässigen Halt und eine optimale Kontrolle, wenn du gerade Strecken läufst oder plötzliche Richtungswechsel machst. Dabei sind die leichten Designs auch extrem reaktionsfähig. Außerdem erwarten dich hier strapazierfähige Traktionsplatten an der Unterseite, mit denen du nach der Ziellinie sicher bremsen kannst. Einige Varianten haben auch austauschbare Spikes für Leichtathletik und andere Disziplinen, die sich für unterschiedliche Böden eignen.
Sei es Diskuswerfen, Mittelstrecke oder Hochsprung: Spikes verhelfen dir dabei zur Höchstleistung. Wenn du das auch noch mit Air Zoom-Elementen kombinierst, sind dir von den Zehen bis in die Ferse ultimative Dynamik und maximaler Komfort sicher. Dafür sorgen nämlich die innovativen Kammern dieser Polsterung. Achte auch auf die Polsterung im Mittelfuß und in der Ferse, die selbst längere Strecken mehr als erträglich machen. Auch findest du hier Varianten mit Lauf-Spikes und AtomKnit im Obermaterial. Dies ist eine aktualisierte Version vom Flyknit, die eine vorgeformte Passform erzeugt und zugleich überaus leicht ist. Individuelle Mesh-Schichten ermöglichen zudem angenehme Luftdurchlässigkeit an Stellen mit hoher Hitzeentwicklung, während Mittelfußstützen ein eng anliegendes Gefühl um den Mittelfuß kreieren.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest diese Initiative unterstützen? Dann hol dir Nike Schuhe mit Spikes mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.