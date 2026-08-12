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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Training & Fitness Shorts

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Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
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Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
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Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
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Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Multi Refresh Shorts (ältere Kinder)
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Nike One Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
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Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
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Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
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