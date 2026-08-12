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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Accessoires & Ausrüstung

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Nike
Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
+1
Bestseller
Nike
Rucksack (20 l, ältere Kinder)
34,99 €
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Bestseller
Nike
Kinderrucksack (20 l)
32,99 €
Nike Peak
Nike Peak Beanie für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Peak
Beanie für ältere Kinder
22,99 €
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Frisch eingetroffen
Nike
Kinderrucksack (20 l)
39,99 €
Nike
Nike Patch Lunchbag (4 l)
Frisch eingetroffen
Nike
Patch Lunchbag (4 l)
29,99 €
Air Jordan
Air Jordan Rucksack für ältere Kinder (18 l) und Brotzeittasche (3 l)
Frisch eingetroffen
Air Jordan
Rucksack für ältere Kinder (18 l) und Brotzeittasche (3 l)
59,99 €
Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
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Kinderrucksack (16 l)
32,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Handschuhe
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Handschuhe
29,99 €
Jordan
Jordan Floral Lace Crew-Socken (3 Paar, Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Floral Lace Crew-Socken (3 Paar, Kinder)
17,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Crew-Trainingssocken für Kinder (6 Paar)
Jordan Everyday Essentials
Crew-Trainingssocken für Kinder (6 Paar)
24,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack
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Nike Jdi Minirucksack
34,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack SP
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Jdi Minirucksack SP
34,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Knöchelsocken für Kinder (6 Paar)
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22,99 €
Jordan
Jordan Icon Stripe Crew-Socken (6 Paar, Kinder)
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Icon Stripe Crew-Socken (6 Paar, Kinder)
27,99 €
ACG
ACG Daypack (ältere Kinder, 18 l)
ACG
Daypack (ältere Kinder, 18 l)
64,99 €
Nike JDI Rucksack 2.0
Nike JDI Rucksack 2.0 Minirucksack (Kinder, 11 l)
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Recyclingmaterialien
Nike JDI Rucksack 2.0
Minirucksack (Kinder, 11 l)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Kinderrucksack (20 l)
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Nike Brasilia JDI
Nike Brasilia JDI Minirucksack für Kinder (11 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia JDI
Minirucksack für Kinder (11 l)
27,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Everyday Boxershorts aus Baumwolle mit Print (ältere Kinder, 3er-Pack)
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27,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Futura Wash-Cap für Kinder
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Unstrukturierte Futura Wash-Cap für Kinder
19,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
Recyclingmaterialien
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Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
22,99 €
Nike Apex
Nike Apex Futura Bucket Hat für Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Apex
Futura Bucket Hat für Kinder
27,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Cap mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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19,99 €
Jordan
Jordan Beanie mit Bündchen für ältere Kinder
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Beanie mit Bündchen für ältere Kinder
22,99 €
Jordan
Jordan Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
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27,99 €
Nike
Nike Unterhemd mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder), (2er-Pack)
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Unterhemd mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder), (2er-Pack)
24,99 €
Nike
Nike Kinderrucksack
Bestseller
Nike
Kinderrucksack
39,99 €
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Kinderrucksack (20 l)
37,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Club Cap für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Club Cap für ältere Kinder
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Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Cap für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
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Cap für ältere Kinder
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Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Gepolsterte Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Gepolsterte Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
17,99 €
Nike JDI Rucksack
Nike JDI Rucksack Minirucksack (Kinder, 11 l)
Recyclingmaterialien
Nike JDI Rucksack
Minirucksack (Kinder, 11 l)
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Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)
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Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack
Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack Nike JDI Minirucksack (Jugendliche)
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Nike JDI Minirucksack (Jugendliche)
34,99 €
Jordan
Jordan Strukturierte Strapback-Cap (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Diamond Crew-Socken (ältere Kinder, 3 Paar)
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Diamond Crew-Socken (ältere Kinder, 3 Paar)
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Jordan
Jordan Baseline Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Baseline Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Jordan
Jordan AJ 4 Sneaker-Patch Pro Cap
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Jordan
Jordan Air Raid Rucksack (ältere Kinder, 17 l)
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39,99 €
Jordan
Jordan Air Raid Lunchtasche (4 l)
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37,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
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Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
13,99 €
Jordan
Jordan Bucket Hat für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Jordan
Bucket Hat für ältere Kinder
28 % Rabatt
Nike
Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (20 l, ältere Kinder)
28 % Rabatt
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Kinderrucksack (20 l)
28 % Rabatt
Nike Peak
Nike Peak Beanie mit Standardbündchen (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Peak
Beanie mit Standardbündchen (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike
Nike Rucksack aus Kunstfell (ältere Kinder, 11 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack aus Kunstfell (ältere Kinder, 11 l)
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
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Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
27,99 €
Nike
Nike Unterhemd mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder), (2er-Pack)
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Nike
Nike Kinderrucksack
Bestseller
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike ACG Club
Nike ACG Club Club Cap für ältere Kinder
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Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Cap für ältere Kinder
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Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Gepolsterte Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Nike JDI Rucksack
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Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)
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Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack
Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack Nike JDI Minirucksack (Jugendliche)
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Jordan
Jordan Strukturierte Strapback-Cap (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Diamond Crew-Socken (ältere Kinder, 3 Paar)
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Jordan Baseline Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Jordan
Jordan AJ 4 Sneaker-Patch Pro Cap
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Jordan
Jordan Air Raid Rucksack (ältere Kinder, 17 l)
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Jordan
Jordan Air Raid Lunchtasche (4 l)
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Nike Everyday
Nike Everyday Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
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13,99 €
Jordan
Jordan Bucket Hat für ältere Kinder
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Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike Peak
Nike Peak Beanie mit Standardbündchen (ältere Kinder)
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Nike Peak
Beanie mit Standardbündchen (ältere Kinder)
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Nike
Nike Rucksack aus Kunstfell (ältere Kinder, 11 l)
Recyclingmaterialien
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