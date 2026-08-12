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Winterschuhe: Trotze den Elementen
Bring deine Kaltwetter-Workouts aufs nächste Level mit Winterschuhen von Nike. Ob du die Kilometer auf dem Fußweg zählst oder die Laufbahn in Angriff nimmst: Unsere Winterschuhe unterstützen dich bei jeder Challenge. Entdecke alles von strapazierfähigen Modellen für Trail-Running bis hin zu flexiblen Designs für Winterspaziergänge. Egal für welche du dich entscheidest – hier erwarten dich neueste Technologien, hochwertige Materialien und Performance-Features, die alle Sportlerinnen und Sportler benötigen.
Winter-Turnschuhe für zuverlässigen Wetterschutz
Nike Winterschuhe punkten mit all dem Komfort und der Strapazierfähigkeit, die du für dein Winter-Workout brauchst – beispielsweise gepolsterte Elemente und Riemenverschlüsse für zusätzlichen Halt. Modelle mit GORE-TEX enthalten eine innere Schicht, deren wasserabweisende Technologie selbst bei starkem Regen trockene und warme Füße verspricht. Die Gummisohlen bieten optimale Traktion, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, während genähte Überzüge eine Extraportion Style ins Spiel bringen. Gleichzeitig sorgen Perforationen im Zehenbereich für zusätzliche Luftdurchlässigkeit, damit du während des Workouts angenehm frische Füße hast. Wenn du zusätzlichen Schutz vor dem Regen brauchst, dann entscheide dich für Winterschuhe mit hohem Hinterriemen. Diese Styles halten Wasserspritzer fern und garantieren gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit.
Immer einen Kilometer mehr mit Winterschuhen fürs Laufen
Trotze beim Training Wind und Wetter mit wasserabweisenden Obermaterialien und strapazierfähigen Gummisohlen. Die Außensohlen gewährleisten zusätzlichen Halt auf nassen Untergründen und leiten die Feuchtigkeit schnell ab, damit du zuverlässige Traktion hast. Außerdem bleiben deine Füße dadurch angenehm trocken – bei schwierigen Kurven und anstrengenden Hügeln kannst du dich so komplett auf deine Atmung konzentrieren. Durch die robuste Machart in Kombination mit den leichten Mesh-Materialien genießt du Atmungsaktivität und langanhaltenden Tragekomfort. Du läufst meist frühmorgens oder spät am Abend? Dann hol dir Winterschuhe mit reflektierenden Elementen, damit du im Dunkeln besser sichtbar bist.
Sicherer Halt auf dem Fairway mit Winterschuhen zum Golfen
Du suchst nach Winter-Turnschuhen, die du genauso gut im Alltag wie beim Golfen tragen kannst? Deine Suche hat ein Ende: Nike Winterschuhe zum Golfen haben griffige Außensohlen, die für den Golfplatz konzipiert wurden. Sie enthalten durchgängige Mittelsohlen aus Schaumstoff, die deine Füße bis zum Grün optimal stützen. Wenn es bis zum Par etwas länger dauert, dann schnapp dir Winter-Sneaker zum Golfen, deren Obermaterial aus doppellagigem Mesh besteht – es sorgt für ein leichtes, atmungsaktives Tragegefühl. Smarte Features, wie beispielsweise ein niedriger Hinterriemen, ermöglichen dabei uneingeschränkte Bewegungsfreiheit am Knöchel.
Winter-Sneaker für jeden Style
Was auch immer du für einen Style auf dem Golfplatz hast: Unsere Winter-Sneaker haben das richtige Design für deinen Geschmack. Entscheide dich für Winterschuhe mit klassischer mittlerer Höhe für eine sichere, gemütliche Passform – oder wähle niedrig geschnittene Nike Winter-Sneaker für maximale Flexibilität. Langlebige Winterschuhe aus Leder mit grobem Profil sehen beim Hiken extrem stylish aus, während Retro-Designs auch nach dem Sport mit jeder Menge Style punkten. Du möchtest ein Statement setzen? Dann entdecke unsere Modelle in dynamischen Farben, die überall auffallen. In der gesamten Kollektion findest du übrigens Winterschuhe, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind – diese Designs wurden mit recycelten Materialien hergestellt. Dies ist Teil der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unsere Mission, in Sachen Abfall und Emissionen auf Netto-Null zu kommen.