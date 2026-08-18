  1. Training & Fitness
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
  3. Hosen & Tights
    4. /
  4. Tights & Leggings

Hoher Bund Training & Fitness Tights & Leggings

(63)
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
114,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+3
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
32,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
+1
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Frisch eingetroffen
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
54,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
12,5 cm Shorts für Damen
64,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
104,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless 34" Straight Leggings (Damen)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
34" Straight Leggings (Damen)
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
109,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
NikeSKIMS Weightless
Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
94,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
69,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
27,99 €
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
NikeSKIMS Matte
Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
144,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
74,99 €
Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Shorts (Damen, ca. 13 cm)
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
NikeSKIMS Matte
Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
144,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Ausverkauft
NikeSKIMS Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund und Print (Damen)
119,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 12,5 cm Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
12,5 cm Shorts für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
NikeSKIMS Matte
Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
144,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
74,99 €
Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Shorts (Damen, ca. 13 cm)
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
NikeSKIMS Matte
Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
144,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Ausverkauft
NikeSKIMS Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund und Print (Damen)
119,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 12,5 cm Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
12,5 cm Shorts für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt