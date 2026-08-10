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Hoher Bund Shorts

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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainings-Shorts mit Sweatshirt-Oberteil für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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42,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
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Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €