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Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
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Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Fast Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
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Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Nike Sportswear Chill Jersey
Nike Sportswear Chill Jersey Eng anliegende Capri-Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
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Nike Sportswear Classic
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Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike (M) One
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
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