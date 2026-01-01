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Caps für Damen

(71)
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
+4
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Unstrukturierte Tennis-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Club
Unstrukturierte Tennis-Cap
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Featherlight Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Featherlight Cap
29,99 €
NOCTA
NOCTA S.S.C. Cap CS
Recyclingmaterialien
NOCTA
S.S.C. Cap CS
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
29,99 €
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
32,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
34,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Strukturierte AeroBill-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT ADV Club
Strukturierte AeroBill-Cap
37,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Swoosh-Cap
27,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
Recyclingmaterialien
Nike After Dark Tour
Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
24,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
42,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Puffer Trapper Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Unstrukturierte Puffer Trapper Cap
37,99 €
Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P
Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Cap Poly 5P
Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P
Nike Club Cap Poly 5P
27,99 €
England x Palace
England x Palace Unstrukturierte Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
England x Palace
Unstrukturierte Fly Cap
37,99 €
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
USA x V.A.A.
Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
37,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
37,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Futura Wash-Cap
+3
Nike Club
Unstrukturierte Futura Wash-Cap
27,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Verstellbare Cap
+1
Recyclingmaterialien
Jordan Jumpman Pro
Verstellbare Cap
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Trucker-Cap
Jordan Rise
Strukturierte Trucker-Cap
32,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Cap
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS
Damen-Cap
44,99 €
Polen 2026/27 Club Cap Poly 5P
Polen 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Cap Poly 5P
Polen 2026/27 Club Cap Poly 5P
Nike Club Cap Poly 5P
27,99 €
Jordan Fly „Festival“
Jordan Fly „Festival“ Unstrukturierte Cap
Jordan Fly „Festival“
Unstrukturierte Cap
29,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Recyclingmaterialien
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
39,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
37,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Strukturierte Cap
Jordan Pro
Strukturierte Cap
39,99 €
Jordan Club
Jordan Club Verstellbare Festival-Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Verstellbare Festival-Cap
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
+2
Recyclingmaterialien
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
32,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Swoosh-Cap
24,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte JDI Cap
Nike Club
Unstrukturierte JDI Cap
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Cap mit Metalllogo
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Cap mit Metalllogo
27,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Strukturierte Futura Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Pro
Strukturierte Futura Cap
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte ACG Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte ACG Cap
34,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Verstellbare Cap
Jordan Club Cap
Verstellbare Cap
27,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Jumpman Cap
Jordan Fly
Jumpman Cap
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap
Jordan Rise
Strukturierte Cap
32,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
+1
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
27,99 €
Nike SB Club
Nike SB Club Unstrukturierte Skateboard-Cap
Nike SB Club
Unstrukturierte Skateboard-Cap
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit gebogenem Schirm
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit gebogenem Schirm
29,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
37,99 €
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
+1
Jordan Club
Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
27,99 €
NOCTA
NOCTA Club Cap
Recyclingmaterialien
NOCTA
Club Cap
29,99 €
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Softcap
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Softcap
29,99 €
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Nike Club Cap US CB L
Barcelona
2025/2026 Nike Club Cap US CB L
29,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain 2025/2026 Nike Club Cap US CB L Urban
Paris Saint-Germain
2025/2026 Nike Club Cap US CB L Urban
29,99 €
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Flight Club Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
39,99 €
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Cap
Nike Fly
Unstrukturierte Cap
34,99 €
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
37,99 €
Nike Club
Nike Club Strukturierte OG Flame Cap
Nike Club
Strukturierte OG Flame Cap
34,99 €
Nike Club
Nike Club Strukturierte Renncap
Nike Club
Strukturierte Renncap
42,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
42,99 €
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
Recyclingmaterialien
Nike Rise
Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
29,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
44,99 €
Inter Mailand
Inter Mailand Nike ACG Fly Cap
Recyclingmaterialien
Inter Mailand
Nike ACG Fly Cap
44,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Unstrukturierte Cap
27,99 €
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Strukturierte Cap
Paris Saint-Germain Rise
Strukturierte Cap
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
42,99 €
Nike Club
Nike Club Golf Shield unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Shield unstrukturierte Cap
27,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
27,99 €
Nike Club
Nike Club Golf Tartan Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Tartan Cap
37,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Jordan Club Cap
Paris Saint-Germain
Jordan Club Cap
32,99 €
England 2026/27
England 2026/27 Nike Rise Cap SNBK
Recyclingmaterialien
England 2026/27
Nike Rise Cap SNBK
29,99 €
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
32,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
27,99 €
Nike Club
Nike Club Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
27,99 €
Frankreich 2026/27 C99 Cap TR
Frankreich 2026/27 C99 Cap TR Nike C99 Cap TR
Frankreich 2026/27 C99 Cap TR
Nike C99 Cap TR
29,99 €
Nike Club
Nike Club Strukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Strukturierte Cap
29,99 €
Britische und irische Löwen
Britische und irische Löwen Unisex Nike Club Cap
Britische und irische Löwen
Unisex Nike Club Cap
27,99 €
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Nike Club
Unstrukturierte Cap
30 % Rabatt

Caps für Damen: funktional und stylish

Was hat eine Nike Cap, was andere Caps nicht haben? Und warum ist sie für dein Training so wichtig? Nike Caps für Damen kombinieren Funktionalität mit erstklassigem Design. Bei Regenwetter bleibst du trocken, bei brütender Hitze hält sie die Sonne von dir fern – das heißt, du kannst trainieren, wann immer du willst, egal, was das Wetter gerade so treibt. Von der coolen Trucker Cap bis hin zu einer der mit auffälligen Logos verzierten Snapback Caps für Damen: Bei Nike findet jede Athletin den Style, der zu ihr passt. Entdecke die leuchtenden Farben und neutralen Töne, die du problemlos mit deiner Lieblingssportswear kombinieren kannst. Außerdem trägt jede Cap den kultigen Nike Swoosh, dem legendären Symbol für Premium-Qualität.


In der warmen Jahreszeit sorgt unsere wegweisende Dri-FIT Technologie dafür, dass du dich rundum wohlfühlst – egal, ob du einen Marathon laufen oder in den Bergen einen Trail-Run absolvieren willst. Dieses innovative Material leitet den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn gleichmäßig auf der Gewebeoberfläche, damit er schnell verdunsten kann – so bleibst du trocken und genießt kühlen Komfort. Die Nike Storm-FIT ADV Technologie kombiniert winddichtes und wasserabweisendes Material mit fortschrittlicher Technik und Funktionen, damit du selbst bei schlechtem Wetter hohen Komfort genießt.


Hochwertige Materialien heißt bei uns: Alle Nike Kappen für Damen sind so konzipiert, dass sie möglichst lange halten. Unsere Caps aus softer Baumwolle sind besonders atmungsaktiv und das ideale Basic für jeden Tag. Sobald es beim Training heiß hergeht, lassen die Luftösen und Mesh-Einsätze die Wärme entweichen. Für Workouts mit hoher Intensität eignen sich Materialien aus strapazierfähigem Polyester-Mix, die mit leichtgewichtigem Tragekomfort punkten. Sie sind einfach zu reinigen und sehen bei jedem Tragen wie neu aus. Bei der Herstellung unserer Schirmmützen für Damen setzen wir so oft wie möglich nachhaltige Materialien ein, darunter strapazierfähiges Garn, das aus Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gesponnen wird, die wir zuvor von der Mülldeponie gerettet und recycelt haben. Ein wesentlicher Beitrag für die „Move to Zero“-Initiative von Nike, mit der wir den CO₂-Ausstoß und alle Abfälle unternehmensweit auf null reduzieren wollen. Achte beim Kauf einer Cap für Damen auf das Label „Nachhaltige Materialien“, wenn du auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten willst.