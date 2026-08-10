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Blaue T-Shirts & Oberteile für Damen

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Damen
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
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Nike One Fitted
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
49,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
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NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
59,99 €
Jordan
Jordan Brasilien Shirt mit Grafik und Rundhalsausschnitt (Damen)
Jordan
Brasilien Shirt mit Grafik und Rundhalsausschnitt (Damen)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
89,99 €
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
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Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
69,99 €
Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Kroatien 2026 Auswärtsspiel Nike Replika Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Nike Replika Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
109,99 €
FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
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FC Barcelona Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mesh-T-Shirt
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Nike Sportswear
Mesh-T-Shirt
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
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NikeCourt Slam
Damen-Tennis-Tanktop
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AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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AFC Richmond 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tanktop für Damen
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NikeCourt Court Collection
Dri-FIT Tanktop für Damen
69,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Damen-Lauf-Tanktop
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Nike Swift Aero-FIT
Damen-Lauf-Tanktop
64,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Swift Aero-FIT
Kurzarm-Laufoberteil für Damen
69,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Jordan
Jordan Ringer-T-Shirt für Damen
Jordan
Ringer-T-Shirt für Damen
39,99 €
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
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Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
69,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
29,99 €

Blaue T-Shirts und Tops für Damen: kühl und bequem

Ob beim Workout im Studio oder beim Joggen draußen: Unsere blauen Damenoberteile halten dich angenehm kühl, damit du immer dein Bestes geben kannst. Entdecke mittelschwere Designs aus softem Material, die durchgehenden Komfort garantieren. Für ein weiches, strukturiertes Feeling greif zu T-Shirts aus gewaschener Baumwolle – formstabil und sanft zur Haut. Oder wähle leichte, besonders atmungsaktive Modelle wie ärmellose Tops mit offenem Rücken, die Feuchtigkeit mühelos entweichen lassen.


Entdecke T-Shirts in Marineblau für Damen oder Damen-T-Shirts in Hellblau in bequemen Schnitten. Klassische Styles mit lockerer Passform sorgen für ein luftiges Tragegefühl. Du magst es etwas figurbetonter? Dann greif zu einem schmal geschnittenen Design mit weichem Jacquard-Gummibund am Saum. Damit bleibt auch bei größter Anstrengung alles da, wo es hingehört. Wenn Flexibilität für dich wichtig ist, ist ein Modell mit Viertelreißverschluss die perfekte Option: zu für extra Wärme oder offen für mehr Luft. Daumenlöcher bieten noch mehr Abdeckung und halten die Ärmel zuverlässig an Ort und Stelle.


Hol dir Damen-T-Shirts in Königsblau oder T-Shirts in Dunkelblau, die mit deiner Energie mithalten können. Entdecke Tops mit Nike Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schneller verdunstet. Damit bleibst du angenehm trocken und frisch. Achte auch auf Optionen mit Mesh-Einsätzen unter den Achseln. Diese schenken dir genau dort zusätzliche Belüftung, wo du sie am meisten brauchst. Und dank Designs mit Seitenschlitzen genießt du maximale Bewegungsfreiheit beim Dehnen oder Laufen.


Umweltschutz ist Teamarbeit, und wir tun unser Bestes, um unseren Teil dazu beizutragen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für T-Shirts in Kobaltblau für Damen oder auch T-Shirts in Eisblau für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.