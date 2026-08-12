Nike Black Friday 2026 für Damen

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Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Nike Cortez
Nike Cortez Damenschuh
Nike Cortez
Damenschuh
30 % Rabatt
Giannis Freak 7 "Fearless"
Giannis Freak 7 "Fearless" Basketballschuh
Giannis Freak 7 "Fearless"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Damenschuh
Nike Court Vision Low
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Schuh für Damen
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Schuh für Damen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Schuh (Herren)
Nike Air Max TL 2.5
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fußballschuh für Kunstrasen
30 % Rabatt
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Damen)
Nike Zoom Fly 6 SE
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Damen)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
30 % Rabatt
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Schuhe fürs Gewichtheben
Nike Romaleos 4
Schuhe fürs Gewichtheben
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Air Force 1 '07 SE
Nike Air Force 1 '07 SE Damenschuh
Nike Air Force 1 '07 SE
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike Vapor Pro 3
Nike Vapor Pro 3 Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
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Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
Nike Swim Victory
Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
Nike Swim Victory
Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Crossover
Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
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Nike Crossover
Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Midlayer-Laufoberteil mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Midlayer-Laufoberteil mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
30 % Rabatt
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damenschuh
Air Jordan 1 Low
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
Nike ACG Ultrafly Trail
Traillaufschuhe für Wettkämpfe
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
29 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
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Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Heritage
Nike Heritage Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Rucksack (25 l)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Shox TL
Nike Shox TL Damenschuh
Nike Shox TL
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herrenschuh
Nike Zoom Vomero 5
Herrenschuh
30 % Rabatt
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Schuh (Damen)
Nike Court Vision Low
Schuh (Damen)
30 % Rabatt
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschuh
Nike Air Max '95 G
Golfschuh
30 % Rabatt
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike United Academy
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fußballschuh für Kunstrasen
30 % Rabatt
Jordan Trunner LX
Jordan Trunner LX Schuh (Damen)
Jordan Trunner LX
Schuh (Damen)
30 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
30 % Rabatt
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas Skateboardschuh
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Skateboardschuh
30 % Rabatt
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Alphafly 3 Glam
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
30 % Rabatt
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateboardschuh
Nike SB Force 58
Skateboardschuh
30 % Rabatt
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Mercurial Lite
Nike Mercurial Lite Fußball-Schienbeinschoner
Nike Mercurial Lite
Fußball-Schienbeinschoner
30 % Rabatt
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damenschuh
Air Jordan 1 Low
Damenschuh
30 % Rabatt
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh
Luka 5
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike United Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herrenschuh
Nike Air Max TL 2.5
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damenschuh
Air Jordan 1 Mid
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschuh
Nike Air Max '95 G
Golfschuh
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Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike United Academy
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fußballschuh für Kunstrasen
30 % Rabatt
Jordan Trunner LX
Jordan Trunner LX Schuh (Damen)
Jordan Trunner LX
Schuh (Damen)
30 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
30 % Rabatt
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas Skateboardschuh
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Skateboardschuh
30 % Rabatt
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Alphafly 3 Glam
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
30 % Rabatt
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateboardschuh
Nike SB Force 58
Skateboardschuh
30 % Rabatt
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Mercurial Lite
Nike Mercurial Lite Fußball-Schienbeinschoner
Nike Mercurial Lite
Fußball-Schienbeinschoner
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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damenschuh
Air Jordan 1 Low
Damenschuh
30 % Rabatt
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh
Luka 5
Basketballschuh
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Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike United Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herrenschuh
Nike Air Max TL 2.5
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damenschuh
Air Jordan 1 Mid
Damenschuh
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote 2026 für Damen: frische Sportswear für deine Workout-Garderobe

Auf der Suche nach neuen Laufschuhen, bequemen Jogginghosen oder unterstützenden Leggings? Bei den Nike Black Friday Deals für Damen wirst du fündig. Von robuster Outdoorausrüstung bis hin zu praktischen Accessoires ist für jede etwas dabei. Unsere Premium-Materialien und innovativen Features unterstützen dich dabei, deine sportlichen Ziele zu erreichen.


Langlebige innovative Technologie


Das Geheimnis hinter den feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften unserer Activewear? Die innovative Dri-FIT Technologie. Wir nutzen smarte Mikrofaserkonstruktionen, die Schweiß von der Haut ableiten und gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilen. So verdunstet er schneller und du bleibst länger angenehm kühl und trocken. Außerdem testen wir unsere Produkte im Labor, damit die Technologie genauso langlebig ist wie das Kleidungsstück selbst – egal wie hart du trainierst. Im Nike Black-Friday-Sale für Damen erwarten dich von Lauf-Tops bis hin zu Gym-Shorts zahlreiche Modelle mit der Dri-FIT Technologie.


Dein Komfort ist unser Ziel


Beim Nike Black Friday für Damen findest du Kleidung, die den ganzen Tag lang bequem ist. Ob du Dehn-Übungen beim Yoga machst oder dein Team von der Tribüne aus anfeuerst: Unsere Styles machen jede deiner Bewegungen mit. Superelastische und leichte Stoffe bieten 360-Grad-Flexibilität, während atmungsaktive Gewebe die Körpertemperatur optimal regulieren. Elastische Bünde und verstellbare Kordelzüge hingegen sorgen für eine individuelle, sichere Passform. Die Temperaturen sinken? Wähle einen Hoodie aus gemütlichem Nike Tech Fleece. Dank der weich gebürsteten Struktur speichert es die Wärme – und das ganz ohne zu beschweren.


Smart organisiert – von Training bis Arbeitsweg


Von stylishen Crossbody- bis hin zu geräumigen Sporttaschen findest du bei den Nike Black-Friday-Angeboten für Damen jede Menge Optionen. Liegt ein stressiger Tag vor dir, eignen sich Modelle mit Einschubfach für deinen Laptop und Platz für ein zweites Paar Schuhe. Du bevorzugst leichtes Gepäck? Dann transportiere deine Essentials in kompakten Styles. Gepolsterte Riemen und Träger entlasten deine Schultern, während Branding-Details aus Metall und Highlights in Kontrastfarben einen Premium-Look erzielen.


Zeig deine Einzigartigkeit


Alles in unseren Nike Black-Friday-Deals für Damen fühlt sich genauso gut an, wie es aussieht. Greife zu leuchtenden Farben, um dich von der Masse abzuheben, oder halte es zeitlos in monochromen Designs. Auffällige Prints setzen ein Statement – besonders, wenn sie den ikonischen Nike Swoosh in Kontrastoptik zeigen. Noch mehr Liebe zum Detail bieten Shorts und Leggings mit Branding auf dem Bund. Während lockere Passformen perfekt für Layering-Looks sind, erhöhen Slim Fits die Dynamik.