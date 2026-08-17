Ronaldo Fußballschuhe: Power auf dem Spielfeld
Betritt das Spielfeld selbstbewusst – in unseren unverwechselbaren Ronaldo Schuhen. Die von einem der ikonischsten Fußballspieler der Welt inspirierte Kollektion vereint Performance und Komfort. Setze auf ein Paar mit Tri-Star-Stollen, die bei jedem Schritt für multidirektionale Traktion sorgen, während die Stollen in der Mitte Grip bei schnellen Starts garantieren.
Maximale Performance von An- bis Abpfiff geht nicht ohne Komfort. Entdecke CR7 Fußballschuhe mit Nike FlyKnit Technologie, die den Knöchel mit weichem, elastischem Material umschließt und für ein sicheres Tragegefühl sorgt. Unsere schlichten Obermaterialien aus Strick sind für maximale Leichtigkeit designt, damit dich nichts vom nächsten Tor zurückhält. Du willst optimale Ballkontrolle? Dann ist ein Vaporposite+ Obermaterial die beste Wahl. Die Technologie verbindet griffiges Gitter-Mesh mit einem Premium-Innenfutter, sodass du am Ball bleibst.
Stabilität beginnt von Grund auf. Aus diesem Grund sind unsere Ronaldo Fußballschuhe mit einem Speed Cage ausgestattet. Die aus ultraleichten, flexiblen Materialien gefertigte Struktur fixiert den Fuß an der Außensohle. Noch mehr Unterstützung erhältst du hingegen in Schuhen mit Air Zoom-Elementen in der Ferse. Diese sorgen für ein federndes Laufgefühl, während du bis zum Spielende alles gibst.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Lust, uns zu begleiten? Wähle Ronaldo Schuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.