Marineblaue Leggings: mehr Power, mehr Potenzial
Ob ein Run am frühen Morgen oder ein intensives Workout im Gym: Deine Sportkleidung sollte so viel leisten wie du. Wir fertigen unsere blauen Leggings aus ultraelastischen Materialien, die bei Dehnungen, Kniebeugen oder Sprüngen nicht die Form verlieren. Währenddessen bleiben die strapazierfähigen Fasern selbst bei den anspruchsvollsten Bewegungsabläufen blickdicht.
Blaue Leggings in verschiedenen Fits und Designs
In dieser Kollektion findest du die perfekte Passform für die spezifischen Anforderungen deines Sports. Du suchst nach besonders leichter Kleidung für die warmen Monate im Jahr? Dann sind marineblaue Leggings in Shorts- oder Radlerhosen-Länge eine passende Wahl. Mehr Abdeckung wiederum genießt du mit einem 7/8-Style oder dunkelblauen Leggings, die bis zur Mitte der Wade reichen. Wähle außerdem aus Optionen mit mittelhohem oder hohem Bund und achte auf Kompressionsstoffe, die optimal anliegen und deine Muskeln unterstützen.
Teste in blauen Leggings deine Grenzen aus
Von Tanz bis Triathlon gibt es keine athletische Aktivität, bei der du nicht ins Schwitzen gerätst. Die Lösung? Unsere Nike Dri-FIT Technologie. Sie verfügt über funktionale Fasern, die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ableiten und schneller verdunsten lassen. Zudem sorgen atmungsaktive Eigenschaften für eine optimale Luftzirkulation, damit du auf dem Weg zu deinen Zielen länger ein angenehm trockenes Tragegefühl hast.
Kleine Details, große Unterschiede
Wenn du an deine Grenzen gehst, machen die kleinen Details einen großen Unterschied. Genau deshalb achten wir bei unseren blauen Leggings auf jede Einzelheit. Nahtlose oder Designs mit flachen Nähten verringern das Risiko des Wundreibens bei wiederholten Bewegungsabläufen, während Stoffe mit InfinaSoft besonders sanft auf der Haut liegen. Die Bünde unserer Modelle sorgen bei jeder Aktivität für einen sicheren Sitz. Deine Essentials hingegen hältst du beim Training in den Reißverschlusstaschen griffbereit, die dezent in die Nähte eingearbeitet sind.
Finde dein perfektes Blau
Wir bei Nike sind überzeugt, dass Sportkleidung deine Performance pushen und dabei auch noch gut aussehen sollte. Unsere Leggings sind in verschiedenen Blautönen erhältlich – so bringst du deinen Stil und deine Persönlichkeit individuell zum Ausdruck. Marineblaue oder dunkelblaue Leggings sind eine praktische und vielseitige Wahl. Für einen modernen, gedeckten Look wiederum greifst du zu hellblauen Leggings. Entdecke Versionen mit dem ikonischen Nike Swoosh in schlichter Ausführung am Oberschenkel. Oder kreiere mit einem Bund samt Branding und Logo-Prints unübersehbare Looks.
Move to Zero
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Engagier dich ebenfalls und shoppe blaue Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.