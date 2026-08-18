Blaue Pullover & Hoodies: Layering-Looks für dein Training
Premium-Qualität ist Trumpf – deshalb kannst du in einem blauen Hoodie von Nike sogar im Winter aktiv bleiben. Bevorzugst du ein Modell mit Reißverschluss oder ein Design zum Überziehen? Wir haben beides im Programm. Auch leichtgewichtige Layering-Pieces wie blaue Pullover findest du in unserem Sortiment. Zu modernen Outfits passen babyblaue Hoodies und hellblaue Pullover besonders gut, während sich dunkelblaue Pullover und royalblaue Hoodies beliebig kombinieren lassen.
Kälte – was ist das?
Bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Therma-FIT Technologie entwickelt. Mikrofasern mit isolierenden Eigenschaften speichern dabei die natürliche Körperwärme, um Muskeln und Gelenke zu schützen – ob beim Warm-up, Cooldown oder während eines intensiven Trainings. Diese leichtgewichtigen Materialien beschweren dich nicht, sodass du dich rundum wohlfühlst. Zudem hat das technische Gewebe innen wie außen eine glatte Textur und kreiert dadurch einen smarten Look.
Genieße den Frischekick
Ob morgens beim Joggen oder nach Feierabend beim Mannschaftstraining: Wer seinen Sport ernst nimmt, kommt dabei unweigerlich ins Schwitzen. Damit du länger durchhalten kannst, lohnt sich ein Blick auf unsere dunkelblauen Hoodies mit Nike Dri-FIT Technologie. Feuchtigkeitsableitende Fasern leiten hier den Schweiß von der Haut weg und bringen ihn an die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunstet. Gleichzeitig ermöglicht dieses atmungsaktive Material eine optimale Luftzirkulation. Das heißt unterm Strich: Dein Körper kann nicht überhitzen, da überschüssige Wärme schnell und effizient abgeleitet wird. So kannst du dich ganz auf dein Ziel konzentrieren.
Unterstütze die nächste Generation
Auch junge Sportler:innen haben das Recht auf eine professionelle Ausrüstung, um ihre Skills zu verbessern – so wie die Vorbilder, von denen sie sich inspirieren lassen. Deshalb verwenden wir bei unseren blauen Hoodies für Kinder dieselben hochwertigen Materialien, die auch bei unserer Erwachsenenkollektion zum Einsatz kommen. Achte auf funktionale Details wie wasserdicht versiegelte Nähte an stark beanspruchten Stellen sowie Reißverschlusstaschen, in denen wichtige Dinge immer griffbereit sind. Wir haben auch Designs im Sortiment, die von legendären Sportgrößen inspiriert sind. So können die Kids ihren Held:innen nacheifern und sind mit Leidenschaft bei der Sache.
Komfort und Entspannung gehen Hand in Hand
In die blauen Pullover und hellblauen Hoodies von Nike kannst du dich in den Pausen schön reinkuscheln und stilvoll entspannen. Dank locker geschnittener Silhouetten lassen sich diese Modelle auch über der Sportswear tragen. Wähle einen blauen Pullover mit luftigerem Design oder einen navy Hoodie, der Halspartie und Kopf besser wärmt. Eng anliegende Rippstrick-Bündchen an den Ärmeln sowie verstellbare Kordelzüge lassen keine Wärme entweichen.
Unsere Mission
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von blauen Hoodies und Pullovern auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.