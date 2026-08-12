  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Fußball

Fußball zum Nike Black Friday 2026

Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fußballschuh für Kunstrasen
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
30 % Rabatt
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Home
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika Fußballtrikot für Herren
Recyclingmaterialien
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika Fußballtrikot für Herren
30 % Rabatt
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Herrenschuh
Air Jordan Ultra
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike United Academy
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fußballschuh für Kunstrasen
30 % Rabatt
Nike Total 90
Nike Total 90 Schuh (Herren)
Nike Total 90
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Erling Haaland Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Mercurial Lite
Nike Mercurial Lite Fußball-Schienbeinschoner
Nike Mercurial Lite
Fußball-Schienbeinschoner
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike United Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
29 % Rabatt

Nike Black-Friday-Sale für Fußball: bring deine Ausrüstung 2026 auf ein neues Level

Egal, wann und wie du Fußball spielst: Im Nike Black-Friday-Fußball-Sale bekommst du deine Ausrüstung mit tollen Deals. Unsere Trikots punkten mit Materialien in Premium-Qualität, während Allwetter-Tops und kuschelige Baselayer die Elemente in Schach halten. Kombiniere Mannschaftstrikots und -Shorts mit Fußballschuhen, die auf eine präzise Ballkontrolle und möglichst viele Torschüsse hin optimiert wurden – und schon bist du so gut gerüstet wie Profi-Fußballer:innen.

Ein toughes Training kann ganz schön schweißtreibend sein. In unserem Fußball-Sale zum Nike Black Friday findest du Sportswear mit der bewährten Nike Dri-FIT Technologie. Feuchtigkeitsableitende Materialien leiten den Schweiß an die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunsten kann. Gleichzeitig sorgt das atmungsaktive Gewebe für eine gute Luftzirkulation, damit du länger frisch und konzentriert bleibst. Dank der dynamischen Silhouetten und starken Stretchfasern, die maximale Bewegungsfreiheit schenken, kannst du dich ganz auf das Geschehen auf dem Rasen konzentrieren.

Bei Nike ist es uns ein großes Anliegen, die nächste Generation von Sport-Superstars zu inspirieren. Deshalb verwenden wir bei unseren Fußballtrikots für Kinder dieselben Profimaterialien wie bei unserer Kollektion für Erwachsene. Unsere Fußballschuhe haben innovative Features, darunter technische Strukturen, die eine bessere Ballkontrolle bieten. Eine asymmetrische Schnürung sorgt für eine punktgenaue Führung des Balls – optimale Voraussetzungen also, um das Runde ins Eckige zu bringen. Und weil junge Spieler:innen gerne ihren Idolen auf dem Platz nacheifern, kannst du in unserem Fußball-Sale zum Nike Black Friday auch Sportswear shoppen, die von weltberühmten Fußballvereinen und ihren Topstars inspiriert ist.