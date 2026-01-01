Zweiteiliges Nike Rundhalsshirt-Set (jüngere Kinder)

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Zweiteiliges Rundhalsshirt-Set (jüngere Kinder)
Dieses Set mit Essentials für jeden Tag besteht aus einer Baumwoll-Fleece-Mischung, die sich auf der Haut deines Kindes glatt und weich anfühlt. Das kuschelige Rundhalsoberteil hat einen großzügigen Schnitt, sodass es sich einfach über einem T-Shirt oder Tanktop tragen lässt. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für einen bequemen Fit. Die Beine laufen nach unten hin schmaler zu und haben gerippte Bündchen für ein sicheres Tragegefühl, damit Kinder bequem spielen oder sich ausruhen können.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: JA3218-010
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Dieses Set mit Essentials für jeden Tag besteht aus einer Baumwoll-Fleece-Mischung, die sich auf der Haut deines Kindes glatt und weich anfühlt. Das kuschelige Rundhalsoberteil hat einen großzügigen Schnitt, sodass es sich einfach über einem T-Shirt oder Tanktop tragen lässt. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für einen bequemen Fit. Die Beine laufen nach unten hin schmaler zu und haben gerippte Bündchen für ein sicheres Tragegefühl, damit Kinder bequem spielen oder sich ausruhen können.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: JA3218-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 114 cm
- Weibliches Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 109 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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