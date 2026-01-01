Recyclingmaterialien
Nike
Traillaufgürtel
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Der Nike Traillaufgürtel wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Ein abnehmbares Bungee-System hält deine zusätzliche Ausrüstung sicher, während elastische Silikonschlaufen es dir ermöglichen, deine Stöcke zu verstauen, um sie einfach tragen zu können.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Sail
- Style: IQ5928-077
Nike
Der Nike Traillaufgürtel wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Ein abnehmbares Bungee-System hält deine zusätzliche Ausrüstung sicher, während elastische Silikonschlaufen es dir ermöglichen, deine Stöcke zu verstauen, um sie einfach tragen zu können.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Vier Innentaschen und eine sichere Reißverschlusstasche für dein Smartphone und deine Wertsachen.
Produktinformationen
- 81 % Polyester/19 % Elastan
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Sail
- Style: IQ5928-077
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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