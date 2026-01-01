Tottenham Hotspur City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Dieser Tottenham Hotspur Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Light Blue/Weiß
- Style: IO3472-451
Tottenham Hotspur City Side
Dieser Tottenham Hotspur Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Light Blue/Weiß
- Style: IO3472-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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