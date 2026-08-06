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Nike Swim Crossback-Einteiler für ältere Kinder (Mädchen) - Schwarz/Weiß

Nike Swim

Crossback-Einteiler für ältere Kinder (Mädchen)

34,99 €
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Hol dir den durchgehend gefütterten Crossback-Badeanzug, der genauso hart trainiert hat wie du. Durch die vollständige Abdeckung des Gesäßes verrutscht der Badeanzug nicht, damit du dich voll und ganz auf deine Geschwindigkeit konzentrieren kannst. Mach die Siegesrunde.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Hol dir den durchgehend gefütterten Crossback-Badeanzug, der genauso hart trainiert hat wie du. Durch die vollständige Abdeckung des Gesäßes verrutscht der Badeanzug nicht, damit du dich voll und ganz auf deine Geschwindigkeit konzentrieren kannst. Mach die Siegesrunde.

Vorteile

Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Aufgestickter Swoosh
  • Volle Gesäßabdeckung
  • Body: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorbeständig); Futter: 100 % Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IV5156-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Nike Swim Crossback-Einteiler für ältere Kinder (Mädchen)

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