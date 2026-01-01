Nike Sportswear Club
French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
Unsere Club Fleece-Favoriten mit geradem Bein und klassischer Silhouette sind Klassiker, die du immer wieder tragen möchtest. Diese leichte Fleece-Hose ist außen glatt und innen weich angeraut und sorgt insbesondere an kühleren Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift
- Style: IV5264-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Sportswear Club
Unsere Club Fleece-Favoriten mit geradem Bein und klassischer Silhouette sind Klassiker, die du immer wieder tragen möchtest. Diese leichte Fleece-Hose ist außen glatt und innen weich angeraut und sorgt insbesondere an kühleren Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.
Vorteile
- Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
- Das offene Saumdesign drapiert sich perfekt über deinem Lieblingspaar Sneaker.
- In den drei Taschen kannst du deine Essentials sicher und griffbereit aufbewahren.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschen: 100 % Baumwolle.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift
- Style: IV5264-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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