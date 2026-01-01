Nike x LEGO® Collection Shorts (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts kannst du jeden Tag und jedes Spiel mit Kreativität angehen. Das verchromte Brick-Swoosh-Logo auf der Vorderseite zeigt, dass du nach deinen eigenen Regeln spielst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IQ7149-010
Nike x LEGO® Kollektion
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts kannst du jeden Tag und jedes Spiel mit Kreativität angehen. Das verchromte Brick-Swoosh-Logo auf der Vorderseite zeigt, dass du nach deinen eigenen Regeln spielst.
Vorteile
- Das weiche, schweißableitende Material ist superleicht und so bequem, dass es ideal für das tägliche Spiel ist.
- Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine perfekte Passform.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IQ7149-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 132 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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