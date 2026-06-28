Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmshirt Pre-Match (Herren)

Hrvaska aufwärmen Dress
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Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Recyclingmaterialien
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
Kroatien 2026 – vor dem Spiel
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Kroatien 2026 – vor dem Spiel