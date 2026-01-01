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Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmoberteil (ältere Kinder) - Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß

Recyclingmaterialien

Kroatien 2026 – vor dem Spiel

Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmoberteil (ältere Kinder)

64,99 €
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Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
  • Style: IO8705-447

Kroatien 2026 – vor dem Spiel

64,99 €

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
  • Style: IO8705-447

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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