Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmoberteil (ältere Kinder)

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Kroatien 2026 – vor dem Spiel
Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmoberteil (ältere Kinder)
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
- Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
- Style: IO8705-447
Kroatien 2026 – vor dem Spiel
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
- Style: IO8705-447
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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