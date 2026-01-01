Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Fußball-Strike-Drill-Oberteil mit Halbreißverschluss (Herren)

Recyclingmaterialien
Kroatien 2026 Strike-Drill-Oberteil
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Herrenoberteil mit Halbreißverschluss
Dieses Strike Oberteil zeigt Designdetails, die speziell auf aufstrebende Fußballstars zugeschnitten sind. Das Design mit Halbreißverschluss erleichtert das Ausziehen, wenn du aufgewärmt und bereit bist, auf das Spielfeld zu gehen. Die schlanke, geradlinige Passform und das schweißableitende Material halten dich kühl und konzentriert, damit du deine Fähigkeiten weiter verbessern kannst.
- Gezeigte Farbe: Laser Blue/Sport Red/Weiß
- Style: IO8629-436
Kroatien 2026 Strike-Drill-Oberteil
Dieses Strike Oberteil zeigt Designdetails, die speziell auf aufstrebende Fußballstars zugeschnitten sind. Das Design mit Halbreißverschluss erleichtert das Ausziehen, wenn du aufgewärmt und bereit bist, auf das Spielfeld zu gehen. Die schlanke, geradlinige Passform und das schweißableitende Material halten dich kühl und konzentriert, damit du deine Fähigkeiten weiter verbessern kannst.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Gezeigte Farbe: Laser Blue/Sport Red/Weiß
- Style: IO8629-436
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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