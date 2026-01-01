Kroatien 2026/27 Nike Heritage Rucksack

Kroatien 2026/27 Heritage Rucksack
Nike Heritage Rucksack
Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IQ6988-451
Kroatien 2026/27 Heritage Rucksack
Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
Vorteile
Die zusätzlichen Reißverschlussfächer ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung und bieten sicheren Stauraum für Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone.
Produktinformationen
- Das Material aus dicht gewebtem Polyester ist äußerst strapazierfähig. Die Schulterträger und die Rückseite sind gepolstert und sorgen somit für besonders hohen Tragekomfort.
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IQ6988-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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