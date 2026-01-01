Kroatien 2026/27 Nike Club Cap Poly 5P

Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P
Nike Club Cap Poly 5P
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Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style, der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
- Gezeigte Farbe: Sport Red/Weiß
- Style: IQ7038-614
Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P
Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style, der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
Vorteile
Das Baumwoll-Twillmaterial sorgt für ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl und unkomplizierten Tragekomfort den ganzen Tag über. Das mittelhohe Design passt gerade richtig auf den Kopf und verleiht dir einen Look, der einfach und vielseitig zu stylen ist.
Produktinformationen
- Die Cap ist hinten mit einem Metallschiebeverschluss verstellbar. Der überschüssige Riemen hinten lässt sich gut in das Schweißband einstecken.
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Sport Red/Weiß
- Style: IQ7038-614
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