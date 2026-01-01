Nike Everyday Elevated
Wadenhohe Socken (1 Paar)
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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Platinum Tint
- Style: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.
Vorteile
- Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
- Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
- Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
- Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
- Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
- Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.
Produktinformationen
- 97 % Polyester / 3 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Platinum Tint
- Style: IO1846-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 177 cm
- Größentabelle
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