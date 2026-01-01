Recyclingmaterialien
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft:
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Diese leichten Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
- Style: IF2812-100
Erling Haaland Academy
Diese leichten Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
- Style: IF2812-100
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 132 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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