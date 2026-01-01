Erling Haaland Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Erling Haaland Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Kein Wunder also, dass er ein Trikot braucht, das mit seiner Intensität mithalten kann. In diesen leichten Strickshorts halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.
- Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Style: HV0213-739
Erling Haaland Academy
Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Kein Wunder also, dass er ein Trikot braucht, das mit seiner Intensität mithalten kann. In diesen leichten Strickshorts halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform.
Produktinformationen
- Body/Mesh: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Style: HV0213-739
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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