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England
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
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Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.
- Gezeigte Farbe: Work Blue
- Style: IQ2187-486
England
24,99 €
Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Work Blue
- Style: IQ2187-486
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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