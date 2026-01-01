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England Club Nike Fußball-Jogger (Herren) - Midnight Navy/Weiß

England Club

Nike Football Jogger (Herren)

59,99 €
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Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für England zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB6289-410

England Club

59,99 €

Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für England zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB6289-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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