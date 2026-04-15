 
Bild 1 von 2
Nike Dura Feel 10 Damen-Golfhandschuh (linke Hand) - Pearl White/Pearl White/Schwarz

Nike Dura Feel 10

Damen-Golfhandschuh (linke Hand)

14,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das elastische Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.


  • Gezeigte Farbe: Pearl White/Pearl White/Schwarz
  • Style: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das elastische Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.

Vorteile

  • Perforationen an Fingern und Daumen optimieren die Luftzirkulation und halten deine Hände kühl.
  • Ein schräger Verschluss ermöglicht eine individuelle Passform.

Produktinformationen

  • Handinnenfläche: 60 % PU-Leder / 30 % Polyester / 10 % Nylon; Rückseite: 50 % PU-Leder / 45 % Polyester / 5 % Elastan; Sonstige Materialien: 40 % Polyester / 32 % PU-Leder / 10 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pearl White/Pearl White/Schwarz
  • Style: DR5137-284

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (5)

3.6 Sterne

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Vervollständige den Look

Item 3 of 3