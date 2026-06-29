Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur

Great weight and ventilation for running
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Great weight and ventilation for running. Highly recommended.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Nike Fly Cap ist die perfekte Ergänzung für deine Workouts. Mit einem flachen Design und einer sportlichen Passform eignet sich diese Cap ideal für deinen nächsten Lauf sowie zum Gewichtheben und für den Sportunterricht. Dank des fortschrittlichen, schweißableitenden Materials und der AeroAdapt-Seitenteile bleibst du stets frisch und cool. Ein elastischer Kordelzug und ein einfach zu bedienender Knebel gewährleisten die perfekte Passform für dein Workout.
Nike Dri-FIT ADV Fly
Die Nike Fly Cap ist die perfekte Ergänzung für deine Workouts. Mit einem flachen Design und einer sportlichen Passform eignet sich diese Cap ideal für deinen nächsten Lauf sowie zum Gewichtheben und für den Sportunterricht. Dank des fortschrittlichen, schweißableitenden Materials und der AeroAdapt-Seitenteile bleibst du stets frisch und cool. Ein elastischer Kordelzug und ein einfach zu bedienender Knebel gewährleisten die perfekte Passform für dein Workout.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Great weight and ventilation for running
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Great weight and ventilation for running. Highly recommended.
keithb450947345
Great airflow light weight great fit!!
Capello Nike dri-fit
MatteoLudovico298569294
Indosso questo cappello quasi sempre, da una passeggiata in montagna o al mare o nelle giornate casual e lo reputo uno dei migliori per traspirabilità e stile, veramente confortevole e bello, materiali top!
Nike Dri-FIT ADV Fly