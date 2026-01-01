Recyclingmaterialien
CR7 Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Fliege wie Ronaldo zum Tor, während du deine Skills auf dem Spielfeld verbesserst. Wir haben diese gestrickten Shorts mit unserer schweißableitenden Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst.
- Gezeigte Farbe: Volt/Schwarz/Schwarz
- Style: HF4346-702
CR7 Academy
Fliege wie Ronaldo zum Tor, während du deine Skills auf dem Spielfeld verbesserst. Wir haben diese gestrickten Shorts mit unserer schweißableitenden Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst.
Vorteile
- Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und hält dich so angenehm trocken.
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug sorgt für eine perfekte Passform.
- Die seitlichen Mesh-Einsätze verbessern die Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Body/Mesh: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Volt/Schwarz/Schwarz
- Style: HF4346-702
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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