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Nike Club Straight Stretch-Hose (Herren) - Obsidian/Weiß

Nike Club

Straight Stretch-Hose (Herren)

99,99 €
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Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese Hose besteht aus einem atmungsaktiven, elastischen Strickmaterial, das fällt wie gewebter Stoff. Die Hose hat eine traditionelle, lockere Passform mit geradem Schnitt am Bein und einem offenen Saum, der locker auf den Schuhen aufliegt.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IO3782-451

Nike Club

99,99 €

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese Hose besteht aus einem atmungsaktiven, elastischen Strickmaterial, das fällt wie gewebter Stoff. Die Hose hat eine traditionelle, lockere Passform mit geradem Schnitt am Bein und einem offenen Saum, der locker auf den Schuhen aufliegt.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Taschen für die Hände
  • Eingrifftasche hinten
  • Hauptteil: 44 % Baumwolle / 43 % Polyester / 13 % Elastan. Taschenbeutel: 87 % Polyester/13 % Baumwolle;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IO3782-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club Straight Stretch-Hose (Herren)

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