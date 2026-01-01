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Nike Club Rules
T-Shirt
49,99 €
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
- Style: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- NikeCourt-Patch
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
- Style: IR6999-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Model trägt Größe 2XL bei einer Körpergröße von 191 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Club Rules
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