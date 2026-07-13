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Nike Club Rules Aero-FIT Oberteil mit Stehkragen (Herren) - Sail/Sail

Recyclingmaterialien

Nike Club Rules

Aero-FIT Oberteil mit Stehkragen (Herren)

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
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Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben ein Oberteil mit Aero-FIT-Technologie um ein Jacquard-Muster im Hahnentritt-Design ergänzt, um dir einen clubtauglichen Look zu verleihen, der auf Bewegung und lange Tage im Freien ausgelegt ist.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Sail
  • Style: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben ein Oberteil mit Aero-FIT-Technologie um ein Jacquard-Muster im Hahnentritt-Design ergänzt, um dir einen clubtauglichen Look zu verleihen, der auf Bewegung und lange Tage im Freien ausgelegt ist.

Vorteile

  • Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst.
  • Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl und liegt enger am Körper an.

Produktinformationen

  • NikeCourt-Logo
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sail/Sail
  • Style: IU0800-133

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Aero-FIT ist die erste Elite-Performance-Bekleidung von Nike, die zu 100 Prozent aus Textilabfällen hergestellt wird – ein Meilenstein für das jahrzehntelange Bestreben der Marke, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und Athlet:innen dabei zu helfen, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Nike Club Rules Aero-FIT Oberteil mit Stehkragen (Herren)

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