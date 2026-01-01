C.J. Stroud Houston Texans
Nike NFL Game American Football-Trikot (Herren)
Repräsentiere einen der Top-Stars deines Teams in diesem Houston Texans Trikot. Die richtige Belüftung und die weite Passform sorgen für trockenen Tragekomfort – mit dem authentischen Look eines Trikots, wie es auf dem Spielfeld getragen wird.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue
- Style: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Repräsentiere einen der Top-Stars deines Teams in diesem Houston Texans Trikot. Die richtige Belüftung und die weite Passform sorgen für trockenen Tragekomfort – mit dem authentischen Look eines Trikots, wie es auf dem Spielfeld getragen wird.
Vorteile
- Name, Nummer und Teamzeichen wurden durch Siebdruck aufgebracht und bewahren das leichte Tragegefühl.
- Die Belüftung in wärmeintensiven Bereichen sorgt für kühlen Tragekomfort.
Produktinformationen
- NFL-Emblem am V-Ausschnitt
- Nackenbereich ohne Etikett
- Gewebtes Jock-Tag
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue
- Style: II7377-426
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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