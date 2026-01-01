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Nike City Strickschal - College Grey/Sail

Nike City

Strickschal

44,99 €
College Grey/Sail
Schwarz/Schwarz
EINHEITSGRÖSSE

Pack dich warm ein und trotze der Kälte mit diesem kuscheligen Strickschal.


  • Gezeigte Farbe: College Grey/Sail
  • Style: II5187-043

Nike City

44,99 €

Pack dich warm ein und trotze der Kälte mit diesem kuscheligen Strickschal.

Produktinformationen

  • 41 % Polyester / 33 % Viskose / 14 % Nylon / 12 % Acryl
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Grey/Sail
  • Style: II5187-043

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