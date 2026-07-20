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Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot - University Red

Recyclingmaterialien

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot

94,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Niemand spielt wie Caitlin Clark. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Indiana Fever zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.


  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: IF7168-662

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

94,99 €

Niemand spielt wie Caitlin Clark. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Indiana Fever zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das leichte Strickmaterial sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: IF7168-662

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Perfetta

    GiuliaG282447421

    Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta

  • New favorite jersey!

    Andi Michelle

    Love this jersey, I got it the say it came out. The fade is my favorite!

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot

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