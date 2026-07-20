Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot

Perfetta
GiuliaG282447421
Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Niemand spielt wie Caitlin Clark. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Indiana Fever zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Niemand spielt wie Caitlin Clark. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Indiana Fever zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Perfetta
GiuliaG282447421
Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta
New favorite jersey!
Andi Michelle
Love this jersey, I got it the say it came out. The fade is my favorite!
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition