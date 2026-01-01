Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
Du liebst die Boston Celtics? Dann zeig es! Dieses Oberteil mit Halbreißverschluss und markantem, skizzenhaften Design zeigt, dass du für dein Team einstehst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Du liebst die Boston Celtics? Dann zeig es! Dieses Oberteil mit Halbreißverschluss und markantem, skizzenhaften Design zeigt, dass du für dein Team einstehst.
Vorteile
Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IB0383-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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