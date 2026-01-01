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Boston Celtics Club T-Shirt (Herren) - Clover

Boston Celtics Club

T-Shirt (Herren)

34,99 €
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Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.


  • Gezeigte Farbe: Clover
  • Style: IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.

Vorteile

Das weiche, leichte Baumwollmaterial ist perfekt für den Alltag.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Clover
  • Style: IO6277-312

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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