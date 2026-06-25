Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

Books ruhiges Selbstvertrauen kommt sowohl von innen als auch von seinem unermüdlichen Einsatz. Er würde lieber sein Spiel und den Book 2 für sich sprechen lassen. Ausgestattet mit spielbereiter Technologie ist er reaktionsfreudiger als Books ursprüngliches Meisterwerk. Der Air Zoom im Vorfußbereich gibt seinem ersten Schritt einen Turboschub. Das von Spielern empfohlene Cushlon bietet derweil Dämpfung von Küste zu Küste. Und eine supergeladene Einlegesohle verleiht Book einen weichen, reaktionsschnellen Schwung. Korb!

Aus den Archiven

Dieser Book 2 ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und mischt die Debütfarben der Liga, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie Book Hoffnung gaben.

Zoom im Doppelpack

Wir haben das Air Zoom-Element von der Ferse in den Vorfußbereich verlagert, um eine niedrige Reaktionsfähigkeit zu erreichen.

Eng anliegende Passform

Ein Mittelfuß-Gurtband-System bietet eng anliegende, sanfte Sicherheit für schnelle Richtungswechsel und plötzliche Book-ähnliche Stöße und Drehungen.

Leichtes Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus leichtem, strapazierfähigem Synthetikmaterial, das sich an den Fuß anpasst. Es hilft dir und Book, euch auch noch im letzten Viertel und darüber hinaus frisch zu fühlen.

Bequemer Schaumstoff

Die Mittelsohle besteht aus unserem neuesten Cushlon-Schaumstoff, der dir ein weiches Tragegefühl unter dem Fuß verleiht, damit sich deine Füße auch im 4. Viertel noch frisch anfühlen.

Vom AF1 inspirierte Traktion

Das modernisierte Fischgräten-Traktionsprofil wurde von Books Liebe zum Air Force 1 inspiriert und orientiert sich an traditionellen Basketball-Manövern, für die Traktion und Strapazierfähigkeit benötigt werden.