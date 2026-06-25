Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
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Books ruhiges Selbstvertrauen kommt sowohl von innen als auch von seinem unermüdlichen Einsatz. Er würde lieber sein Spiel und den Book 2 für sich sprechen lassen. Ausgestattet mit spielbereiter Technologie ist er reaktionsfreudiger als Books ursprüngliches Meisterwerk. Der Air Zoom im Vorfußbereich gibt seinem ersten Schritt einen Turboschub. Das von Spielern empfohlene Cushlon bietet derweil Dämpfung von Küste zu Küste. Und eine supergeladene Einlegesohle verleiht Book einen weichen, reaktionsschnellen Schwung. Korb!
Book 2 "WNBA 30th"
Books ruhiges Selbstvertrauen kommt sowohl von innen als auch von seinem unermüdlichen Einsatz. Er würde lieber sein Spiel und den Book 2 für sich sprechen lassen. Ausgestattet mit spielbereiter Technologie ist er reaktionsfreudiger als Books ursprüngliches Meisterwerk. Der Air Zoom im Vorfußbereich gibt seinem ersten Schritt einen Turboschub. Das von Spielern empfohlene Cushlon bietet derweil Dämpfung von Küste zu Küste. Und eine supergeladene Einlegesohle verleiht Book einen weichen, reaktionsschnellen Schwung. Korb!
Dieser Book 2 ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und mischt die Debütfarben der Liga, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie Book Hoffnung gaben.
Wir haben das Air Zoom-Element von der Ferse in den Vorfußbereich verlagert, um eine niedrige Reaktionsfähigkeit zu erreichen.
Ein Mittelfuß-Gurtband-System bietet eng anliegende, sanfte Sicherheit für schnelle Richtungswechsel und plötzliche Book-ähnliche Stöße und Drehungen.
Das Obermaterial besteht aus leichtem, strapazierfähigem Synthetikmaterial, das sich an den Fuß anpasst. Es hilft dir und Book, euch auch noch im letzten Viertel und darüber hinaus frisch zu fühlen.
Die Mittelsohle besteht aus unserem neuesten Cushlon-Schaumstoff, der dir ein weiches Tragegefühl unter dem Fuß verleiht, damit sich deine Füße auch im 4. Viertel noch frisch anfühlen.
Das modernisierte Fischgräten-Traktionsprofil wurde von Books Liebe zum Air Force 1 inspiriert und orientiert sich an traditionellen Basketball-Manövern, für die Traktion und Strapazierfähigkeit benötigt werden.
4 Sterne
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Eigenschaften
Court-Feeling
Entwickelt für
Passform
Schuhgewicht
Ca. 450 g (Herrengröße 42,5)
Sprengung
Ca. 6 mm
Devin Booker
Guard, Phoenix Suns