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Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM1694-010
Atlético Madrid
29,99 €
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM1694-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Atlético Madrid
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