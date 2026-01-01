 
Bild 1 von 5
Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder) - Deep Royal Blue

Atlético Madrid

Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

24,99 €
Größe auswählenGrößentabelle
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.


  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue
  • Style: IM1704-455

Atlético Madrid

24,99 €

Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue
  • Style: IM1704-455

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Atlético Madrid.

    Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

    Atlético Madrid

    24,99 €

    Vervollständige den Look