Recyclingmaterialien
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Niemand spielt wie A'ja Wilson. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Las Vegas Aces zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.
- Gezeigte Farbe: University Red
- Style: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Niemand spielt wie A'ja Wilson. Egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen: Sie und der Rest der Las Vegas Aces zeigen immer eine Leistung, die den Eintrittspreis wert ist. Zeige deine Begeisterung mit diesem Dri-Fit-Trikot, das dich kühl hält.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Das leichte Strickmaterial sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: University Red
- Style: IF7170-661
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition